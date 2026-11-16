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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital instalará más de 15 botones de auxilio en el corredor de avenida Venustiano Carranza y distintos puntos de la zona universitaria, como parte de las acciones para reforzar la seguridad de estudiantes, particularmente de las mujeres, informó su titular, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario detalló que los dispositivos se colocarán en las inmediaciones de las facultades de Economía, Psicología y Derecho. Actualmente, los equipos se encuentran en proceso de instalación y se sumarán a los botones de ayuda que ya fueron colocados en calles como Reforma, Eje Vial, Hidalgo, la zona de Zaragoza y la Calzada de Guadalupe.

Explicó que los botones estarán conectados directamente con el C-4 municipal para solicitar atención inmediata ante alguna emergencia. Además, cada dispositivo contará con una cámara que permitirá al personal de seguridad observar en tiempo real lo que ocurre en el lugar y conocer las condiciones en las que se encuentra la persona que solicita ayuda.

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Villa Gutiérrez agregó que también se instalarán cámaras de videovigilancia adicionales en estos puntos, con el propósito de cubrir espacios donde actualmente no existe monitoreo. Señaló que la ampliación de esta infraestructura responde, entre otras cosas, a solicitudes de alumnas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quienes habían planteado la necesidad de contar con mayores medidas de protección en los alrededores de sus facultades.