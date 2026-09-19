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Regidora morenista propone que Soledad use el relleno de Peñasco

El cierre del tiradero El Zapote generó conflictos en la disposición de basura en Soledad.

Por Flor Martínez

Septiembre 19, 2026 03:00 a.m.
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Regidora morenista propone que Soledad use el relleno de Peñasco
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      La regidora de Morena en el Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, Dulce Bianey Delgado Galván, informó que presentó ante la Secretaría General del Ayuntamiento, un oficio en el que propone establecer un convenio con el Ayuntamiento de San Luis Potosí, para que los residuos sólidos recolectados en Soledad, sean trasladados temporalmente al relleno sanitario de Peñasco.

      Conflictos por disposición final de residuos en Soledad

      La propuesta surge luego de los conflictos registrados por la falta de un sitio oficial para la disposición final de los residuos que son recolectados por quienes prestan este servicio en el municipio, situación que se agravó tras el cierre del tiradero de El Zapote.

      Delgado Galván explicó que, ante la falta de un espacio definido por el Ayuntamiento, se han utilizado sitios provisionales, como un predio ubicado en Valle de la Palma, donde vecinos manifestaron su inconformidad y exigieron que dejara de utilizarse para el depósito de basura.

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      Bloqueos y manifestaciones en comunidades por basura

      A esta situación se sumó esta semana el conflicto registrado en la comunidad de Cándido Navarro, donde habitantes impidieron que recolectores depositaran los residuos en un terreno de la zona, lo que derivó en bloqueos y manifestaciones tanto de los pobladores como de los prestadores del servicio de recolección.

      La regidora señaló que, durante una reunión que sostuvo con los recolectores, se acordó promover esta iniciativa para buscar una coordinación intermunicipal con el Ayuntamiento.

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