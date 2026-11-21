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Los alcaldes de San Luis Potosí que descuiden sus responsabilidades o incurran en prácticas conocidas como el "año de Hidalgo" podrían recibir un castigo electoral en la próxima justa electoral de 2027, advirtió el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, quien los llamó a mantener el trabajo hasta el cierre de sus administraciones.

El funcionario consideró que el ejemplo de trabajo del gobernador Ricardo Gallardo Cardona debe servir como referencia para los presidentes municipales, particularmente para quienes buscan reelegirse o contender por otro cargo público. Añadió que actualmente la ciudadanía tiene mayor acceso a información sobre el desempeño de sus autoridades, principalmente a través de las redes sociales.

Torres Sánchez sostuvo que el mismo llamado aplica para los integrantes del gabinete estatal y aseguró que la instrucción fue reiterada durante la más reciente reunión encabezada por el mandatario. Afirmó que los funcionarios mantienen actividades territoriales, institucionales y administrativas, sin que alguno haya disminuido su ritmo de trabajo.

En otro tema, descartó que el paro técnico en la planta de BMW en San Luis Potosí esté relacionado con represalias contra los trabajadores, como habría señalado el sindicato, y atribuyó la medida a ajustes propios de los procesos industriales de la empresa.

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Explicó que la compañía se prepara para iniciar operaciones relacionadas con la producción de vehículos eléctricos, por lo que requiere realizar modificaciones y pausas en sus líneas de producción. Agregó que directivos de BMW han mantenido acercamientos con el gobernador y el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, sin que exista, aseguró, alguna situación de represalias laborales.