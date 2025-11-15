Educación apoya en el mantenimiento a escuelas

De forma periódica, el departamento de Educación Municipal recibe solicitudes de instituciones educativas relacionadas con apoyos para labores de limpieza, deshierbe, poda de árboles y trabajos de pintura en exteriores, informó la titular del área, Velia Guadalupe Castro Granja.

Explicó que tan solo la semana pasada se recibieron 12 solicitudes de distintos planteles, las cuales se han atendido conforme a la disponibilidad del personal de Servicios Municipales, a través de las áreas de Parques y Jardines.

“Nos piden el mantenimiento de instalaciones para que, como municipio, les apoyemos con la mano de obra, ya que ellos proporcionan el material”, señaló.

Comentó que en un predio ubicado en la colonia San Luis Uno, se detectó la presencia de arácnidos, lo que alertó a la comunidad estudiantil de un preescolar y una secundaria aledañas al terreno. Ante ello, personal municipal intervino para prevenir cualquier riesgo.

Asimismo, indicó que se ha brindado atención para la rehabilitación y mejora de aulas mediante trabajos de pintura, suministro de agua potable en escuelas con escasez y apoyo en la recolección de basura. Entre los planteles beneficiados se encuentra la Universidad Rosario Castellanos.

La funcionaria añadió que cada solicitud recibida por el área de Educación Municipal, es canalizada al departamento correspondiente. En tanto, las peticiones relacionadas con la construcción de aulas, techados u otras obras de infraestructura son atendidas por las autoridades estatales y el alcalde, quienes determinan su autorización.