EGC ofrecerá su informe en Fundadores

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que su Informe de Gobierno se realizará el próximo 29 de septiembre a las 18:30 horas en la Plaza de los Fundadores, evento para el cual será necesario volver a apuntalar el estacionamiento subterráneo ubicado bajo ese espacio público.

Cuestionado sobre las condiciones de seguridad para la realización del acto masivo, el edil señaló que el apuntalamiento se llevará a cabo como en ocasiones anteriores para garantizar el desarrollo del evento. "Se va a apuntalar como se tiene que apuntalar", declaró al ser interrogado sobre las medidas que se implementarán en la plaza.

El alcalde Galindo indicó que hasta el momento no ha recibido observaciones por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil respecto a la celebración de su informe y aseguró que existe aceptación para la realización del evento en ese punto del Centro Histórico.

Esto luego de que durante la transmisión de los partidos del Mundial tuviera que llevarse a cabo en la Plaza del Carmen ante los señalamientos de la dependencia estatal ante supuesta falta de condiciones de seguridad en la Plaza de los Fundadores

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Durante la misma entrevista, el presidente municipal informó que ya autorizó el uso de diversas plazas públicas para la celebración de actividades del festival Xantolo organizadas por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado. Entre los espacios autorizados mencionó las plazas de Fundadores, El Carmen, Armas y San Francisco, luego de que el titular de Cultura Estatal señalara en reiteradas ocasiones la falta de autorización de uso de las plazas por parte del Ayuntamiento capitalino.

El alcalde sostuvo que la asignación de espacios públicos se realiza bajo un esquema de coordinación institucional y con base en la agenda previamente programada para cada plaza.