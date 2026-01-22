logo pulso
El deterioro en sector Salud es real: Rocha

Las deficiencias en clínicas y hospitales del estado son el centro del debate entre Sara Rocha Medina y Carlos Arreola Mallol.

Por Ana Paula Vázquez

Enero 22, 2026 03:00 a.m.
A
El deterioro en sector Salud es real: Rocha

La diputada del PRI, Sara Rocha Medina, respondió a los señalamientos del legislador de Morena, Carlos Arreola Mallol, quien cuestionó la validez de su punto de acuerdo en materia de salud, al acusar falta de pruebas documentales y advertir una posible influencia partidista en el tema.

La priista sostuvo que su propuesta se basa en información verificada y en un diagnóstico técnico realizado por su partido, que exhibe las carencias estructurales en los hospitales públicos de San Luis Potosí.

Rocha Medina afirmó que el análisis presentado, no surge de percepciones ni de visitas improvisadas, sino de estudios técnicos realizados hospital por hospital, con documentación certificada y respaldo fotográfico.

Aseguró que el deterioro del sistema es tan amplio que, aun presentando hasta tres puntos de acuerdo por semana, no sería posible agotar todas las deficiencias detectadas en clínicas y hospitales del estado.

Sigue pleito PRI vs. Morena por denuncias de carencias en hospitales

Rocha Medina defendió la propuesta de exhortó al IMSS-Bienestar

Entre las principales fallas, la legisladora señaló que trabajadores del sector salud están siendo obligados a suplir responsabilidades del Gobierno Federal, al comprar insumos, reparar instalaciones eléctricas, colocar luminarias o intentar habilitar quirófanos.

