El gobierno federal debió evitar bloqueos: Canacintra

Los paros carreteros que sin duda van a causar un fuerte perjuicio a la industria con las secuelas para todos los demás sectores y una afectación gravísima a todos los sectores, se derivan de una situación que ya era insostenible, advirtió la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Imelda Elizalde Martínez.

Añadió que este lunes se verán fuertemente perjudicadas las cadenas de alimentos fríos, las medicinas, los alimentos en general que requieren de conservación y obviamente los insumos de cualquier tipo de industria.

Dijo que la responsabilidad del Gobierno Federal es dar respuesta atinada, concreta y puntual para que no se llegue al punto en donde se tenga que exigir por otros métodos de presión.

Explicó que a esa presión se han visto obligados los sectores más afectados que esperaban una respuesta no de la semana pasada, sino de todo este tiempo en que se ha venido arrastrando la crisis en todos los sentidos, incluyendo la de seguridad que se ha vivido en los últimos años.

Consideró necesario observar que la respuesta del Gobierno Federal debió ser previsora y con tiempo, de manera que las personas que manifiestan una inconformidad no tuvieran que llegar a este punto de paralizar las carreteras del país y de alguna manera que los mexicanos traten de mantener la calma.

Añadió que el hecho de que los mexicanos se mantengan con cierta ecuanimidad en el que será un día complejo, también ayudará a que se busque una respuesta y una salida adecuada a los problemas que el país está enfrentando.

Recordó que la cadena fría, el sector agrícola, los insumos médicos, la hotelería y las materias para cualquier industria o sector, serán tan afectados como la industria en general que sufrirá pérdidas muy importantes.

Hay empresas que por esa consecuencia deberán recurrir a paros técnicos. Sin embargo, también hay empresas que previeron el paro e incluso desde el viernes pasado solicitaron anticipar embarques que les permitieran no cerrar sus actividades.

Recordó que hay máquinas que no pueden parar como ocurre con las que se relacionan con la industria siderúrgica.

Dijo que el organismo empresarial recibió inquietudes y solicitudes de información de diversas compañías, toda vez que también en San Luis Potosí fue anunciado un bloqueo de carreteras para este lunes, de manera que previeran la dotación de insumos.

Finalmente, dijo que los bloqueos forman parte de una respuesta de diversos sectores para una realidad que se ha venido documentando y que exige una atención puntual del Gobierno Federal, de las autoridades estatales en todo el país y de los municipios que tienen responsabilidades concretas y específicas.