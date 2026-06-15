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Visita de Sheinbaum fue estrictamente institucional: Morena

La dirigencia estatal de Morena no tuvo oportunidad de reunirse con la presidenta

Por Samuel Moreno

Junio 15, 2026 11:35 a.m.
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Foto: Alberto Martínez/Pulso

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      La visita que realizó este fin de semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo a San Luis Potosí, tuvo un carácter exclusivamente institucional y no incluyó reuniones con la dirigencia estatal de Morena, aseguró la presidenta del partido en la entidad, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

      La lideresa morenista reveló que desde la noche previa ya conocían la llegada de la mandataria federal al estado; sin embargo, explicó que la agenda se limitó a dos eventos cerrados, uno en la Universidad Politécnica de San Luis Potosí y otro en el municipio de Santa María del Río, donde Sheinbaum estuvo acompañada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

      Cuestionada sobre si existió algún encuentro con la estructura partidista o funcionarios de Morena en la entidad, Rodríguez Velázquez señaló que no hubo oportunidad de reunirse con la presidenta debido a que tanto ella como otros militantes se encontraban atendiendo actividades previamente asignadas por el movimiento.

      "Nosotros estábamos pensando cómo hacerle para ver a la presidenta, porque escucharla siempre nos llena de energía para seguir trabajando por la transformación del estado, pero teníamos la instrucción de realizar asambleas informativas en defensa de la soberanía y eso fue lo que hicimos", expresó.

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      Comentó que, aunque les hubiera gustado saludar a la presidenta de la República durante su estancia en San Luis Potosí, la visita fue breve y se desarrolló bajo un esquema de acceso restringido. "Fueron eventos muy cerrados y una visita muy rápida", indicó, al señalar que confía en que la mandataria federal haya disfrutado su paso por territorio potosino.

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