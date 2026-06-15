Detención de activista fue "un malentendido", dice Galindo
Ofreció una disculpa y se comprometió a revisar protocolos de actuación de policías
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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que la detención de la abogada y defensora de Derechos Humanos, Celia García Valdivieso, fue resultado de un "lamentable malentendido" durante una intervención policial ocurrida el pasado domingo.
Ante ello, ofreció una disculpa pública a la activista tras los hechos registrados con elementos de la Policía Municipal.
El edil explicó que los agentes se encontraban atendiendo una situación distinta relacionada con un joven que era objeto de una revisión, por lo que los oficiales desconocían en ese momento el contexto de la participación de García Valdivieso.
Señaló que la defensora intervino en apoyo del joven, aunque no fungía como su representante legal, lo que derivó en la confusión durante el operativo.
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"Yo lamento mucho que se haya dado este incidente con la maestra Celia. La verdad yo creo que fue un lamentable malentendido que yo me disculpo con ella públicamente", expresó Galindo, quien sostuvo que el caso no pasó a mayores y destacó que la misma tarde del incidente la afectada fue atendida por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Contraloría Interna y la Coordinación de Derechos Humanos del Ayuntamiento.
Detienen a abogada por defender a joven
Afirmó que su detención de parte de de policías capitalinos refleja la creciente criminalización de jóvenes y personas defensoras
Sus declaraciones se producen después de que García Valdivieso denunciara que su aseguramiento reflejaba una creciente criminalización de jóvenes y personas defensoras de derechos humanos, luego de intervenir para conocer los motivos de la actuación policial contra un joven que salía de un retiro espiritual.
Respecto al origen de la intervención, Galindo afirmó que en la zona existían reportes ciudadanos relacionados con presunta venta de droga y que el joven mostró una actitud que despertó sospechas al intentar alejarse y arrojar una mochila cuando observó la presencia policial.
No obstante, reconoció la necesidad de revisar los protocolos de actuación y aseguró que ya ordenó una evaluación de los mismos. "Definitivamente no podemos detener a nadie por una sospecha o algo por el estilo", sostuvo, al tiempo que reiteró que se analizará el procedimiento aplicado por los elementos involucrados.
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