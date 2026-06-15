Mauricio Ymay desata polémica por dichos sobre la CNTE; ofrece disculpa

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El periodista deportivo mexicano Mauricio Ymay continúa bajo el ojo del huracán, luego de haberse disculpado por sus recientes declaraciones en las que sugirió implementar la fuerza pública como medida represiva para contener las diversas movilizaciones y manifestaciones que se comenzaron a dar en la Ciudad de México, en el contexto del inicio del Mundial 2026.

Declaraciones de Mauricio Ymay en podcast "Off the record"

Ymay realizó los comentarios durante una entrevista en el podcast "Off the record"—conducido por el también periodista David Faitelson—, previa a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la capital del país.

El comentarista de TUDN sugirió que para controlar a los manifestantes y las movilizaciones de madres buscadoras, la CNTE y otros colectivos en la vía pública frente a la llegada del campeonato, las autoridades deberían emplear el uso de herramientas de dispersión física, como tanquetas, disparos con balas de goma y agua a presión.

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Reacciones y críticas en redes sociales

Las declaraciones del analista deportivo rápidamente generaron indignación, críticas y polémica en redes sociales, donde usuarios, colectivos y activistas las calificaron como insensibles y poco empáticas. La conversación en diversas plataformas se dirigió a cómo estas afirmaciones incitan a la represión violenta y muestran una severa indiferencia por parte del periodista a la actual crisis humanitaria que enfrenta el país por las desapariciones y la inseguridad.

- Mauricio Ymay se disculpa por sugerir represión a colectivos y manifestantes

Tras ser masivamente señalado por las declaraciones en las que dio a entender que la estética y el orden de un evento deportivo son más importantes que la crisis de desaparecidos que vive la sociedad mexicana, Mauricio Ymay acudió a redes sociales para emitir una disculpa pública.

En su comunicado oficial, al que llamó "He escuchado, he reflexionado y este es mi mensaje", Ymay explicó que la intención detrás de sus declaraciones era expresar que un "evento tan importante" para el país debería poder llevarse a cabo "en un ambiente de orden y seguridad".

Agregó que en ningún momento pretendió descalificar o minimizar ninguna causa social ni a la gente que la representa. "He dedicado toda mi vida profesional a la comunicación y sé que una idea puede ser interpretada de formas distintas a como fue concebida originalmente. Por eso considero importante escuchar con atención las reacciones que mis comentarios provocaron y reflexionar sobre ellas", escribió el periodista.

Por último, terminó su pronunciamiento apelando a un tono familiar y personal, pues enfatizó: "Como padre, hijo y esposo, me resulta imposible ser indiferente ante el dolor, la incertidumbre o las injusticias que enfrentan muchas familias en nuestro país. A ellas ofrezco una sincera disculpa por mis desafortunados comentarios".

-----Disculpa de Mauricio Ymay genera nueva ola de polémica y críticas

Aunque las intenciones del comentarista deportivo eran enmendar el "daño" y aclarar el contexto de sus declaraciones, la disculpa pública que ofreció generó una nueva ola de críticas por parte de usuarios, activistas y defensores de los derechos humanos.

La crítica colectiva hacia el reportero continúa enfatizando que mostró su falta de interés y empatía a las millones de familias cuya cotidianeidad es tener integrantes ausentes. "Fuiste indiferente al dolor", es uno de los comentarios más destacados en la disculpa de Ymay.

A través de X, antes Twitter, miles de usuarios llenaron la sección de comentarios de mensajes desacreditando la disculpa del periodista. Muchos internautas señalaron que probablemente solo emitía el comunicado por presión o indicaciones de sus superiores laborales y destacaron que a través de Instagram, Ymay desactivó la sección de comentarios en todas sus publicaciones, dejando bajo el post de la disculpa únicamente mensajes buenos y agradables hacia él.