Empresa taiwanesa inicia operaciones en SL
Empresa taiwanesa comenzó operaciones con una inversión de 27 millones de dólares y la generación de 700 empleos directos en una industria con un valor de proveeduría para la industria automotriz y de energías limpias.
La empresa denominada Sinbon Electronics fabricará arneses para cables y sistemas de interconexión, que ya tienen clientes en América, a partir de estándares internacionales de sistemas de gestión de calidad y mejora continua.
Empresa que se instala en San Luis Potosí reforzará la red global de manufactura. Compañía fue fundada en 1989, pero ya tiene plantas en Asia, Europa y el Continente Americano, pero además, desarrolla sus actividades con estándares de sustentabilidad ambiental.
