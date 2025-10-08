En alianza, PRI estatal pretende derrotar a Morena

En el Partido Revolucionario Institucional (PRI) es claro a nivel nacional con la consigna de sacar al régimen de Morena y en el caso de San Luis Potosí, se analizará una alianza con varios partidos políticos, declaró Adolfo Micalco Méndez, Presidente de la Fundación Colosio en la entidad potosina.

Durante rueda de prensa del PRI local, se les cuestionó el tema de su visión en alianzas políticas rumbo a 2027 en San Luis Potosí. En ese sentido, Micalco Méndez afirmó que en lo nacional, el tricolor mantiene una postura de ir solitarios a las elecciones, sin embargo, en el estado no descartaron colación, incluso con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

“En el PRI está completamente claro que debemos sacar al narcogobierno de Morena. Y a nivel local se analizará con cuáles partidos podemos ir en alianza”, resaltó el priísta.

Sumado a ello, aseguró que las posibilidades de alianza se verán más a fondo el año 2026 y quienes dispondrán de anunciar de manera formal la alianzas será la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, así como el dirigente nacional Alejandro Moreno Cardenas.

En cuanto a sí tiene el PRI tiene algún temor o preocupación de perder el registro de algunos diversas entidades federativas, incluida la de San Luis Potosí, en las elecciones de 2027. El priísta Adolfo Micalco aseveró que el partido y militancia están realizando buenas redes de construcción partidista en la entidad potosina par llegar fuertes a 2027.