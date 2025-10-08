Verifica PCM medidas de seguridad en empresas

RIOVERDE.- La Coordinación de Protección Civil Municipal verifica que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad y prevenir

accidentes.

José de Jesús Hernández Juárez, director de Protección Civil Municipal dio a conocer que se realizan revisiones a empresas de diversos giros comerciales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad que marca Protección Civil.

Se verificaron las instalaciones de Potogas, florería y un consultorio; se entregaron respectivas opiniones técnicas; puntualizó que se verificó que contaran con señaletica, rutas de evacuación, entre otros.

