Verifica PCM medidas de seguridad en empresas

Por Carmen Hernández

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
RIOVERDE.- La Coordinación de Protección Civil Municipal  verifica que los establecimientos cuenten con las medidas de seguridad y prevenir 

accidentes. 

José de Jesús Hernández Juárez, director de Protección Civil Municipal dio a conocer que se realizan revisiones a empresas de diversos giros comerciales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad que marca Protección Civil. 

    Se verificaron las instalaciones de Potogas, florería y un consultorio; se entregaron respectivas opiniones técnicas; puntualizó que se verificó que contaran con señaletica, rutas de evacuación, entre otros.

