Suben a su altar a San Miguel Arcángel

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la subida de la imagen de San Miguel Arcángel al altar mayor en el templo que le dedican, cientos de personas acudieron a ver este acontecimiento religioso.

Después de haber concluido las fiestas patronales de San Miguel Arcángel la imagen quedó abajo para estar cerca de la gente unos días más, esperando que llegaran más feligreses a visitarlo y agradecerle las bendiciones que les ha dado.

Finalmente se llevó a cabo la tradicional subida de la imagen al altar mayor, y para llevar a cabo este rito religioso se ofició una misa de acción de gracias.

Después de terminar la misa de acción se realizó un último recorrido con la imagen de San Miguel Arcángel por el barrio de San Miguelito, donde acompañados del coro estuvieron cantando melodías religiosas en su honor.

El barrio de San Miguelito cada año lleva a cabo las fiestas patronales, y al término deja la

imagen durante varios días, ya que son miles los devotos que tiene y muchos esperan hasta después de las fiestas para ir a visitarlo y agradecerle.