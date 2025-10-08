logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Fotogalería

CELEBRAN 35 AÑOS DE PROFESIONISTAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Suben a su altar a San Miguel Arcángel

Por Jesús Vázquez

Octubre 08, 2025 03:00 a.m.
A
Suben a su altar a San Miguel Arcángel

MATEHUALA.- Se llevó a cabo la subida de la imagen de San Miguel Arcángel al altar mayor en el templo que le dedican, cientos de personas acudieron a ver este acontecimiento religioso.

Después de haber concluido las fiestas patronales de San Miguel Arcángel la imagen quedó abajo para estar cerca de la gente unos días más, esperando que llegaran más feligreses a visitarlo y agradecerle las bendiciones que les ha dado. 

Finalmente se llevó a cabo la tradicional subida de la imagen al altar mayor, y para llevar a cabo este rito religioso se ofició una misa de acción de gracias.

Después de terminar la misa de acción se realizó un último recorrido con la imagen de San Miguel Arcángel por el barrio de San Miguelito, donde acompañados del coro estuvieron cantando melodías religiosas en su honor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El barrio de San Miguelito cada año lleva a cabo las fiestas patronales, y al término deja la 

imagen durante varios días, ya que son miles los devotos que tiene y muchos esperan hasta después de las fiestas para ir a visitarlo y agradecerle.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración
Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

Acusación a Guzmán M. sería una conspiración

SLP

Miguel Barragán

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono
Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

Tráiler derriba cables de la luz y teléfono

SLP

Jesús Vázquez

Regularizarán terrenos en derecho de vía
Regularizarán terrenos en derecho de vía

Regularizarán terrenos en derecho de vía

SLP

Redacción

Esto, sin intermediación de pseudo líderes: Torres Flores

Arrancó el UBRTON en Rioverde
Arrancó el UBRTON en Rioverde

Arrancó el UBRTON en Rioverde

SLP

Carmen Hernández