En Pozos retiran toneladas de basura en la carretera 57

Por Leonel Mora

Septiembre 16, 2025 03:00 a.m.
A
En Pozos retiran toneladas de basura en la carretera 57

La Dirección de Servicios Municipales de Villa de Pozos informó del retiro de tres toneladas de basura luego de trabajos de limpieza en la carretera 57 y el camino a Los Borregos, vialidades que, en tiempos de la administración capitalina, no recibieron un mantenimiento frecuente.

Además, se realizó el retiro de maleza que obstruía la visibilidad de las y los conductores y generaba situaciones de riesgo para éstos y para los peatones.

Emmanuel Aguiñaga Maldonado, titular del área municipal, explicó que las recientes lluvias propiciaron el crecimiento abundante de maleza que terminó por dificultar la visibilidad en la zona y generaba un entorno de riesgo para las personas.

Destacó que además de mejorar la imagen urbana, las jornadas de limpieza han reducido la posibilidad de incidentes en vialidades y contribuyen a prevenir focos de infección. Resaltó que el Gobierno Municipal mantiene un compromiso con la recuperación de espacios públicos para beneficio de la población.

