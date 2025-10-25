En Soledad vigilan cruceros para apoyara los menores

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Soledad informó que se mantiene la supervisión en cruceros y vialidades principales a fin de prevenir que menores de edad permanezcan en la vía pública o se encuentren en situación de riesgo.

La titular del área, María del Pilar Cardona Reyna, indicó que el personal del DIF realiza recorridos constantes para detectar casos de niñas y niños que puedan estar trabajando o acompañando a sus padres en los cruceros del municipio.

En caso de localizarlos, se les brinda atención inmediata y se busca contactar a sus familiares para conocer las causas por las cuales se encuentran en esa situación.

Explicó que, en la mayoría de los casos, los menores pertenecen a familias que están “de paso”, ya que sus padres se trasladan temporalmente para realizar trabajos eventuales.

“Lamentablemente, muchas veces no aceptan los apoyos que se les ofrecen, como el resguardo en estancias infantiles, acceso al albergue municipal o entrega de despensas”, comentó la funcionaria.

Precisó que los puntos donde más se han detectado estos casos, son los principales cruceros del municipio, entre ellos la carretera Rioverde, Periférico Oriente, Pavón, la carretera a Matehuala y la zona de José

de Gálvez.

Agregó que, gracias a las constantes supervisiones en coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, la incidencia ha disminuido considerablemente, “Actualmente se registran uno o dos casos al mes como máximo”, señaló.

Finalmente, aseguró que en los últimos meses no se han presentado casos de menores que requieran ser resguardados por la autoridad ni canalizados a instancias de protección infantil por situaciones de maltrato o abandono.