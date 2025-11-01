Enfrenta SNTE más de 300 quejas contra docentes

En la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se han registrado al menos dos denuncias contra docentes que no fueron ratificadas, pese a que los denunciantes señalaban presunta violencia física y verbal. En contraste, en la Sección 26 se contabilizan alrededor de 300 casos, indicó la secretaria general, Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

La mayoría de estas situaciones afectan principalmente a docentes hombres. La dirigente explicó que este tipo de denuncias, muchas veces sin fundamento, se presentan principalmente en la capital potosina, donde se concentra el mayor número de quejas contra profesores.

Señaló que basta con que un directivo, compañero, alumno o padre de familia exprese una acusación para que se levante un acta administrativa. “En algunas ocasiones hay investigación, pero en otras no. Reglamentariamente se sigue un protocolo, pero cuando la denuncia no está fundamentada, el docente se ve separado del servicio y se le corta el salario, sin que exista presunción de inocencia”, afirmó.

Guerrero Milán reconoció que las redes sociales han incrementado la vulnerabilidad del magisterio, ya que una acusación puede hacerse viral antes de que se investigue su veracidad. Esto, dijo, ha provocado que algunos docentes eviten regresar a sus centros de trabajo o incluso abandonen la docencia. “Si hay situaciones fundadas, el procedimiento procede; pero existen muchos casos que no lo están”, sostuvo, al señalar que desde junio el sindicato trabaja con diputados en una iniciativa de ley para proteger los derechos laborales del personal educativo.

Entre las denuncias más comunes se encuentran señalamientos por presunta violencia hacia los estudiantes, como alzar la voz o tomar del brazo a un menor.

Sin embargo, también existen casos más graves. La secretaria general subrayó que estas situaciones se agravan porque los comités de seguridad escolar —integrados por padres de familia, maestros y alumnos de grados superiores— muchas veces no cumplen con su función de supervisar riesgos e infraestructura, lo que deriva en que los docentes sean responsabilizados por accidentes dentro de las escuelas.

Guerrero Milán mencionó que algunas instituciones educativas han instalado cámaras de vigilancia, lo cual ha permitido aclarar casos y deslindar a los maestros de acusaciones infundadas. No obstante, advirtió que incluso con pruebas en video, algunos padres de familia insisten en mantener sus denuncias.

En cuanto a las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, precisó que son pocos los docentes que recurren a esta vía, ya que la mayoría sigue los procedimientos internos del sector educativo.

Finalmente, la dirigente sindical reconoció que el magisterio se siente desprotegido ante este tipo de situaciones. “Se sienten solos, porque luego los acusan y no hay nada legislativo que los proteja. Por eso la importancia de esta iniciativa (Ley para la Protección de la Integridad, Derechos y Estabilidad Laboral del Personal Educativo del Estado de San Luis Potosí) que busca garantizar los derechos de trabajadores, padres de familia y estudiantes”, concluyó.