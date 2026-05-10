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Enrique Galindo garantiza obra pública a potosinos

El Alcalde de la Capital agradeció el respaldo del presidente de CMIC, Leopoldo Stevens

Por Redacción

Mayo 10, 2026 03:00 a.m.
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Enrique Galindo garantiza obra pública a potosinos

Durante su participación en la tradicional Comida del Constructor organizada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en San Luis Potosí, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos reafirmó el compromiso del Gobierno de la Capital para que la obra pública impulsada por el Ayuntamiento continúe siendo ejecutada por empresas potosinas, con el objetivo de fortalecer la economía local y generar beneficios directos para las familias de la ciudad.

El Presidente Municipal reconoció el respaldo y la coordinación permanente con el Presidente de CMIC San Luis Potosí, Leopoldo Stevens Pérez, así como la disposición del sector constructor para trabajar de manera conjunta en proyectos que contribuyen al desarrollo urbano y económico de San Luis Capital. Galindo Ceballos destacó que cada obra representa empleos, derrama económica y oportunidades para empresas locales, consolidando un círculo virtuoso que beneficia a distintos sectores productivos.

Asimismo, Enrique Galindo agradeció el compromiso social de la CMIC por mantener su respaldo al Sistema Municipal DIF mediante su tradicional donativo anual, gesto que —dijo— refleja la responsabilidad social del sector de la construcción y fortalece las acciones de asistencia y bienestar dirigidas a las familias potosinas que más lo necesitan.

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