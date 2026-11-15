Los 49ers ponen aprueba a la ofensiva de Dallas

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Una de las rivalidades más emblemáticas de la NFL sumará un capítulo más este domingo, cuando los San Francisco 49ers (7-1) visiten Texas para medirse a los Vaqueros de Dallas (4-5).

Ambos equipos atraviesan realidades muy diferentes: por una parte, los Niners, van ganando adeptos como el mejor de la conferencia nacional, debido a la explosividad del ataque liderado por un Brock Purdy que ha jugado por nota hasta estas instancias de la campaña, registrando 17 pases de anotación y 1980 yardas.

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Pese a las lesiones, la defensa de San Francisco ha dado muestras de la capacidad que tienen, con un Fred Warner como el alma de esta defensiva, y con el regreso del hijo pródigo como DeForest Buckner como la ´cereza de pastel´ para ejercer presión a los mariscales de campo.Del otro lado está el equipo de la estrella solitaria, que, pese a todo el talento con la cuenta en su roster, ha tenido problemas para darle solidez a la idea del entrenador en jefe Brian Schottenheimer y el coordinar defensivo Christian Parker.La buena noticia para el mariscal de campo de Dallas, Dak Prescott, es que podrán contar con una de sus mejores armar en el ataque aéreo, George Picken, quien llega de superar unas molestias que lo alejaron del partido ante Indianápolis.Pickens suma 39 recepciones para 533 yardas y dos anotaciones en lo que va de la campaña; junto a los números que ha firmado el receptor estelar de la franquicia, CeeDee Lamb 70 recepciones y siete anotaciones, hacen que sea una dupla temible por aire, sobre todo teniendo en cuenta las facilidades que ha dado la defensiva secundaria de los San Francisco 49ers.Dominio. En cuando al historial entre ambos equipos, los de la bahía han dominado contundentemente a Dallas, con cinco victorias en sus últimos cinco enfrentamientos.Los Vaqueros tienen frente a ellos, una oportunidad inmejorable para poder revertir el mal inicio que tuvieron, mientras que los Niners, tienen la posibilidad de dar un golpe importante para el título de su división.