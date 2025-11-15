Entidad potosina, la primera del Bajío en crecimiento

El estado de San Luis Potosí, se ubica en primer lugar regional del Bajío como entidad de mayor crecimiento económico y en el mismo aspecto, ocupa el séptimo lugar nacional, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI publicó el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF) el 10 de noviembre de 2025, el cual proporciona información estadística de corto plazo sobre el comportamiento de la actividad industrial en los Estados.

Con base en las cifras originales, el estado de San Luis Potosí, registró al mes de julio del presente año, los resultados siguientes:

Su actividad industrial observó una variación porcentual anual de 4.4 por ciento, la cual se compara favorablemente con el -2.0 por ciento del mismo mes del año anterior.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El sector que impulsó este crecimiento durante el mes de julio de 2025 fue el de las industrias manufactureras al alcanzar una variación anual de 5.1 por ciento, seguido por el de la construcción cuya variación porcentual real anual fue de 2.9 por ciento.

En el contexto nacional nuestro crecimiento se ubicó en la 7ª posición y en la Región Centro-Bajío en el 1º sitio. 3.

Además, el crecimiento industrial del Estado se colocó por encima del -2.7 por ciento nacional durante el mes de julio de 2025.

Conclusión: La actividad industrial de San Luis Potosí, a pesar de la compleja y difícil situación internacional está manteniendo su fortaleza y competitividad en el presente año.

Al comparar su promedio de crecimiento en los primeros siete meses de ambos años se observa que su crecimiento promedio fue de 4.4 por ciento en el 2025 muy superior al 2.8 por ciento alcanzado en el 2024.