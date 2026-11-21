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Sin incrementos en impuestos, derechos ni servicios municipales, el Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, aprobó su propuesta de Ley de Ingresos para 2027, que deberá ser entregada al Congreso del Estado a más tardar el próximo 25 de noviembre para su revisión, informó el tesorero municipal José Guadalupe Pérez Zúñiga.

Sostuvo que el municipio está en condiciones de cumplir dentro del plazo establecido por la ley, para entregar el documento al Congreso local y esperar la votación del mismo por el Pleno.

Refirió que, tal como el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, lo había planteado desde el inicio de la elaboración del proyecto, no se consideraron nuevos gravámenes ni aumentos a los ya existentes, por lo que se mantendrán las tarifas vigentes en los conceptos que cobra el municipio.

Por su parte, el alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, detalló que la propuesta fue avalada durante la Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, donde los integrantes del cuerpo edilicio respaldaron la propuesta que establece los ingresos que tendrá el Ayuntamiento durante el próximo ejercicio fiscal.

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Añadió que la decisión busca evitar que los contribuyentes enfrenten mayores costos por el pago de impuestos y servicios municipales.