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El Congreso del Estado, recibió el proyecto de Paquete Económico 2027 del Gobierno estatal, que definirá los ingresos y el destino del gasto público durante el próximo año. La revisión estará a cargo de la Comisión de Hacienda, que analizará las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos.

La documentación fue entregada este 20 de noviembre por Damaris Grajeda Acosta, directora general de Planeación y Presupuesto y René Ibarra Pérez, director general de Ingresos, ambos funcionarios de la Secretaría de Finanzas, ante personal de la Oficialía de Partes.La presidenta de la Comisión de Hacienda, María Dolores Robles Chairez, informó que las iniciativas serán turnadas al Pleno en la próxima sesión y posteriormente enviadas a su comisión para comenzar el análisis.

La legisladora señaló que el Ejecutivo cumplió con el plazo constitucional del 20 de noviembre para presentar el proyecto. La revisión legislativa contempla examinar primero los ingresos y después los egresos, antes de realizar reuniones para la elaboración de los dictámenes.

El próximo martes, la comisión se reunirá para dar cuenta del Paquete Económico y posteriormente convocará a funcionarios de Finanzas, incluida la titular de la dependencia, aunque todavía no hay fecha definida para esos encuentros.

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