Maestros truenan contra examen de promoción

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El esquema de elección de escalafones y el método horizontal encendieron las alertas del magisterio contra la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), el organismo evaluador que hace algunos días también se metió en problemas con el sistema de escuelas telesecundarias.

A nivel nacional, reportaron maestros potosinos, el sistema ha generado quejas por suplantación de personas que presentan examen y a nivel local, se ha denunciado la contratación de allegados a ciertos personajes cercanos a dirigencias o a la Secretaría de Educación estatal.

Luego de que docentes denunciaron a nivel nacional trampas en la aplicación de los exámenes, como el uso de inteligencia artificial y la suplantación de las personas que se presentaron a la evaluación, en el caso potosino, el sistema educativo local entregó a los docentes de promoción horizontal un examen que correspondía a directivos, es decir no es el instrumento de evaluación que les permitiría el acceso a la promoción.

Errores en la aplicación del examen de promoción horizontal

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Una vez que los docentes afectados se dieron cuenta del error, las propias autoridades educativas anunciaron la reprogramación del mencionado examen.

Los docentes entrevistados explicaron que ya abundan las quejas contra las inconsistencias en la integración y los procesos de la evaluación a los maestros que buscan una promoción.

Reacciones y quejas del magisterio potosino

Los docentes expresaron su indignación y rechazo ante las condiciones en las que se aplicó el examen de Promoción Horizontal de la USICAMM.