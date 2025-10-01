logo pulso
Es constante en la capital la extorsión y secuestro virtual

La policía cibernética atiende entre 10 y 15 casos por semana de estos delitos

Por Rolando Morales

Octubre 01, 2025 03:00 a.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, informó que, a través de la Policía Cibernética, se atienden cada semana entre 10 y 15 reportes relacionados con extorsión y secuestro virtual.

El titular de la dependencia explicó que la mayoría de los intentos de fraude provienen de números extranjeros, principalmente de Estados Unidos, donde delincuentes se hacen pasar por empresas que ofrecen supuestos empleos y buscan continuar el contacto con las víctimas mediante WhatsApp.

Señaló que estas prácticas ocurren en “oleadas”, ya que en ocasiones las llamadas falsas se presentan con mayor frecuencia y bajo diferentes modalidades de engaño.

El funcionario reiteró que la corporación mantiene vigilancia y acciones preventivas para proteger a la ciudadanía frente a estas modalidades de ciberextorsión, al tiempo que recordó que recientemente se han logrado recuperar víctimas de secuestro virtual gracias a la intervención de la Policía Cibernética. 

Añadió que durante el presente año, se registró la recuperación de ocho personas víctimas de secuestro virtual, “hace poco recuperamos a dos personas que estaban en un hotel de la carretera 57 y bueno estaban siendo extorsionadas con cantidades importantes, casi al medio millón de pesos”. 

