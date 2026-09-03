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Escuelas, sin presupuesto para educación emocional

Los docentes realizan esfuerzos para orientar y tranquilizar a los estudiantes

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Escuelas, sin presupuesto para educación emocional

Las escuelas de San Luis Potosí no cuentan con presupuesto suficiente para garantizar la presencia de psicólogos y personal especializado en atención emocional, pese a que el propio Congreso del Estado, reconoce la necesidad de brindar este acompañamiento a estudiantes, particularmente durante la adolescencia.

Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, señaló que docentes han planteado la necesidad de considerar la educación emocional mediante psicólogos y trabajadores sociales, pero no se han autorizado recursos suficientes para atender esta demanda. Incluso, indicó que no existe presupuesto para contar con un especialista en cada secundaria.

El legislador argumentó que durante el paso de la niñez a la pubertad y posteriormente a la adolescencia, los estudiantes atraviesan cambios hormonales y psicosociales que pueden generar la necesidad de apoyo psicológico. A esto se suman, en algunos casos, problemas que provienen del entorno familiar y que los alumnos arrastran desde etapas anteriores de su vida.

Ante la falta de personal especializado, las y los docentes realizan esfuerzos para orientar, tranquilizar y acompañar a los estudiantes, además de intervenir para evitar situaciones de bullying. Sin embargo, Pérez López reconoció que estas tareas serían más sencillas y efectivas si estuvieran respaldadas por profesionales especializados en salud mental y comportamiento.

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El presidente de la Comisión de Educación sostuvo que contar con este tipo de atención permitiría que los estudiantes tengan mayores posibilidades de mejorar su comportamiento y enfrentar sus procesos emocionales, pero insistió en que actualmente el presupuesto destinado a educación no contempla recursos suficientes para garantizar psicólogos en las escuelas.

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