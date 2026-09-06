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Esperan tercer peritaje de explosión en Cerrito de la Cruz

En el suceso murieron tres agentes de la GCE

Por Rubén Pacheco

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Esperan tercer peritaje de explosión en Cerrito de la Cruz
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      Todavía hace falta un tercer peritaje para determinar el mecanismo utilizado en la explosión de un vehículo, cuya detonación causó la muerte de tres guardias civiles estatales cuando atendían un reporte el pasado 26 de julio en la comunidad Cerrito de la Cruz, ubicada en la delegación La Pila.

      Así lo informó María Manuela García Cáceres, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien refirió que el agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, ya cuenta con una hipótesis obtenida a partir de los resultados de los dos primeros dictámenes.

      Por ende, consideró que la investigación ministerial registra un avance considerable para esclarecer el crimen, donde también se detuvo a un presunto responsable.

      Exteriorizó que el tercer peritaje será realizado por personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. 

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      "Sí, tenemos ya unos datos. Estamos todavía no culminamos el tema de las periciales, pero estamos muy adelantados", concluyó.

      En la explosión fallecieron los oficiales Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez Bautista, todos originarios de municipios de la región huasteca.

      Hasta el último reporte de la FGE y del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, se emitieron órdenes de aprehensión para arrestar a cuatro presuntos integrantes del crimen organizado por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

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