Protesta en Estomatología, eco de la de hace 14 meses

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El 26 de agosto de 2025, alumnos de la Facultad de Estomatología de la UASLP bloquearon Manuel Nava para protestar por el alza en los tratamientos y las carencias en las clínicas. Tras dialogar con el director Alan Martínez Zumarán, acordaron un calendario que incluía facilitar el acceso a materiales y dar mantenimiento a las clínicas.

Catorce meses después, con el mismo director, los estudiantes volvieron a bloquear la avenida por falta de insumos.

En 2025, los alumnos advertían que el aumento de las tarifas y la reducción de descuentos para adultos mayores alejaban a los pacientes. Con menos consultas y materiales insuficientes, decían, se les complicaba completar las atenciones necesarias para acreditar materias. Después de la protesta, Martínez Zumarán informó que el incremento en los tratamientos se redujo del 8 al 5 por ciento.

Este 3 de noviembre de 2026, el reclamo puso el foco en quién paga el material. Los alumnos denunciaron que deben comprarlo de su bolsillo, aunque la facultad cobra los tratamientos a los pacientes. También señalaron que las prótesis se entregan tarde y que eso les impide concluir los tratamientos que deben acreditar.

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En el comunicado, la facultad reconoció un retraso de varias semanas y lo atribuyó a la adaptación de sus procedimientos de compra a una reforma en materia de adquisiciones. Señaló que los trámites se trabajaban desde marzo y aseguró que desde la semana pasada dispone de todos los insumos odontológicos. El documento no precisa qué materiales se entregaron a las clínicas ni cuáles, según los alumnos, tuvieron que comprar por su cuenta.

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La nueva protesta vuelve a poner sobre la mesa el acuerdo de 2025.

En agosto de 2025, la Facultad de Estomatología acordó facilitar el acceso a los materiales para las prácticas clínicas. Catorce meses después, los alumnos denuncian que los compran de su bolsillo. La dirección reconoce que hubo semanas de retraso y asegura que el abasto se regularizó la semana pasada. Su comunicado no aborda los gastos que los estudiantes dicen haber cubierto.