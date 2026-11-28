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Las inundaciones provocadas por las lluvias de este viernes, dejaron afectaciones en distintos sectores de Soledad, donde los vecinos enfrentaron dificultades para entrar y salir de sus viviendas, además de reportar el ingreso de aguas negras a algunas calles, lo que llevó a elementos de la Guardia Civil Municipal y de Protección Civil Municipal, a auxiliar a los habitantes, los cuales fueron evacuados y al rescate de tres perros que se encontraban en riesgo en el fraccionamiento La Cofradía.

Este sector, fue uno de los más afectados por la acumulación de agua, los niveles alcanzados dificultaron el tránsito de los habitantes, por lo que policías municipales utilizaron las patrullas para trasladarlos dentro y fuera del fraccionamiento.

Durante estas acciones también fueron auxiliados tres perros que estaban en riesgo junto con sus propietarios.

La situación también se complicó en la colonia La Virgen, donde vecinos reportaron brotes de aguas negras e inundaciones en las privadas La Virgen y María, luego del colapso del drenaje. El agua residual comenzó a extenderse por las calles, lo que generó preocupación entre las familias de la zona.

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En este punto, así como en la colonia San Lorenzo y otros sectores, personal de Protección Civil Municipal informó que se recurrió al uso de bombas extractoras para intentar reducir los niveles de agua acumulada, mientras persistía el pronóstico de lluvias para el resto del viernes.

A las inundaciones se sumaron afectaciones por la caída de dos árboles: uno sobre la calle Acapulco, en la colonia San Felipe, y otro en la calle Lanzagorta, en la cabecera municipal. Ambos fueron retirados por trabajadores de Parques y Jardines.