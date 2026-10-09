Reprueban penales de SL

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El sistema penitenciario de San Luis Potosí se ubicó en semaforización color rojo en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), es decir, resultó reprobado.

Evaluación general y calificaciones de los Cereso

La evaluación estableció una calificación de 5.40 puntos, en una escala de 0 a 10, en la operatividad de los cinco Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso).

De las cinco cárceles estatales, solo el penal de Ciudad Valles obtuvo una semaforización color amarillo con 6.20 puntos. Los demás se situaron en color rojo entre 5.04 y 5.29 puntos de evaluación.

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Deficiencias detectadas en atención y seguridad

En general, detectó deficiencia en la atención a personas adultas mayores; a personas con discapacidad; indígenas; de la comunidad LGBTTTIQ+; e insuficiencia en los programas para la prevención de las adicciones y la desintoxicación voluntaria.

Además, se halló una deficiente integración del expediente técnico-jurídico y separación entre procesados y sentenciados; inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad; inadecuada organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades; lo mismo en la vinculación de la persona privada de la libertad con la sociedad.

El documento agregó que existió insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas y educativas.

El estudio resaltó que, en los penales de La Pila en la capital, Tancanhuitz y Tamazunchale, ubicó deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias; insuficiencia de personal de seguridad y custodia; y presencia de actividades ilícitas.