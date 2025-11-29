Evalúan 480 municipales en este año

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital reporta que, durante el presente año, 480 elementos policiales fueron sometidos a evaluaciones de control de confianza, número que corresponde a la meta establecida por el Gobierno Federal.

Estas evaluaciones tienen una vigencia de dos años, por lo que en 2026 deberá revisarse nuevamente a los agentes cuyos exámenes vencieron en 2024.

El titular de la dependencia, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que las pruebas abarcan diversas áreas principales, como la toxicológica, polígrafo, psicológica y el entorno socioeconómico.

Según lo dicho por el secretario, ocho policías reprobaron estas evaluaciones en 2025. Cada caso fue canalizado a Asuntos Internos, donde se abrió una carpeta para determinar responsabilidades.

