Excluyen a San Luis de fondo indígena

Pese a albergar 528 comunidades indígenas, San Luis Potosí está siendo excluido de un fondo federal destinado a la infraestructura en los pueblos originarios. Un estudio del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) revela que la entidad potosina es el único caso de esta naturaleza.

El reporte “Coordinación fiscal, infraestructura social y pueblos indígenas Los pendientes que nos deja el PPEF 2026”, señala que este año, el gobierno federal creó el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM),para el financiamiento de obras e inversiones que beneficien directamente a dicha población.

LEA TAMBIÉN Avanza proceso para elegir el Consejo Consultivo Indígena 2026-2028 El Indepi realizó reuniones informativas y las comunidades elegirán a sus representantes

Para este 2025, las entidades federativas con poblaciones indígenas y afromexicanas recibieron 10 mil 415.7 millones de pesos procedentes de ese fondo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, cinco estados, Aguascalientes, Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, no recibieron recursos, cuando menos hasta agosto de este año.

“Lo anterior se debe a que dichos estados no cuentan con comunidades indígenas y afromexicanas en los padrones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI)”, señala el CIEP, aunque luego acota que de ese grupo, San Luis Potosí registra 528 comunidades indígenas registrados.

De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que un 6.9 por ciento de la población del estado se identifica como de ascendencia indígena, mayoritariamente de los pueblos teének, náhuatl y pame. San Luis ocupa el décimo sitio en proporción de la población indígena.

Sin embargo, una tabla sobre la distribución de los recursos del FAISPIAM muestra que de las 27 entidades que sí reciben el fondo, 20 tienen menos comunidades indígenas que las que están en San Luis Potosí.

El documento muestra que para 2026, el presupuesto federal del FAISPIAM prevé para el estado 370 millones de pesos.