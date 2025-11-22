logo pulso
Existe “huachicoleo” de agua en la capital

EGC dice que concesionarios particulares lucran con el líquido

Por Rolando Morales

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Existe “huachicoleo” de agua en la capital

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, alertó sobre la existencia de prácticas de “huachicoleo” de agua en la Zona Metropolitana, derivadas del uso irregular de pozos privados para la venta de líquido a través de pipas, situación que calificó como un delito que debe investigarse y sancionarse.

Cuestionado sobre la reciente suspensión de pozos en Soledad de Graciano Sánchez, el alcalde explicó que el caso forma parte de una investigación conjunta entre Interapas, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y otras instancias federales.

Aunque todavía no se ha determinado quiénes están involucrados, señaló que el tema deberá formalizarse ante la agencia del Ministerio Público.

Enfatizó que, si bien no existen pozos clandestinos debido a que toda perforación requiere autorización federal, la problemática radica en el uso que se le da a los pozos privados.

En la zona metropolitana existen más de 1 mil 200 concesiones particulares, frente a solo 140 pozos administrados por Interapas, lo que genera una diferencia significativa en el control del recurso.

El edil detalló que muchos de estos pozos privados pertenecen a hospitales, hoteles y escuelas, los cuales cuentan con concesiones; sin embargo, cuando permiten el acceso de pipas para la venta es ilegal.

“Eso es el huachicoleo, ese delito no me corresponde perseguirlo a mí, porque se comete contra un privado”, advirtió el alcalde.

