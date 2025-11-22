logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 65!

Fotogalería

¡FELICES 65!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Firman convenio Congreso y Ceepac

Por Redacción

Noviembre 22, 2025 03:00 a.m.
A
Firman convenio Congreso y Ceepac

El Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), firmaron un convenio para establecer las bases generales de colaboración para el intercambio de información sobre temas relativos a la educación cívica, formación, divulgación y coedición académica, entre otras acciones.

El diputado Carlos Arreola Mallol, presidente del Instituto “Matilde Cabrera Ipiña”, dijo que el acuerdo es para fortalecer el intercambio de las investigaciones, estudios, análisis e información del campo de las ciencias sociales, jurídicas, políticas y económicas, estableciendo las bases generales y mecanismos operativos de colaboración y servicios de apoyo tecnológicos.

Se va a impulsar la distribución de los materiales generados por el Ceepac y el Poder Legislativo en la elaboración de cursos de capacitación, conferencias, seminarios, diplomados, talleres y demás eventos con la finalidad de fomentar el fortalecimiento entre las autoridades y funcionarios, señaló el legislador.

La firma del convenio se realizó en el auditorio Gómez Morín del edificio Presidente Juárez con la presencia de la consejera presidenta del Ceepac, Paloma Blanco López, los consejeros ciudadanos del organismo electoral, la magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral, Denisse Porras Guerrero, el presidente de la Jucopo, Héctor Serrano Cortés y los legisladores Rubén Guajardo Barrera, Crisógono Pérez López, María Dolores Robles Chairez y Cuauhtli Badillo Moreno. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos
Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

Localizan en Villa de Pozos, 4 tiraderos clandestinos

SLP

Samuel Moreno

Gestión Ambiental analiza la procedencia de los residuos, si son domésticos o industriales

Nadie atiende fuga de aguas negras
Nadie atiende fuga de aguas negras

Nadie atiende fuga de aguas negras

SLP

Martín Rodríguez

Entra en operación pozo El Palmar
Entra en operación pozo El Palmar

Entra en operación pozo El Palmar

SLP

Rolando Morales

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura
Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

Presupuesto incluye recortes a Salud, Seguridad y Cultura

SLP

Ana Paula Vázquez