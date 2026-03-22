Extiende UPSLP, esquema mixto a los municipios

Ante la falta de cobertura universitaria en diversas regiones del estado, la Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP) comenzó a extender su modelo educativo mediante esquemas mixtos y ejecutivos en municipios alejados, con el objetivo de evitar la deserción y acercar oportunidades a jóvenes que no pueden trasladarse a la capital.

El rector, Néstor Eduardo Garza, informó que ya se avanza en convenios con ayuntamientos como Xilitla y Villa de Reyes, donde se habilitarán espacios para impartir clases presenciales, mientras que la institución aportará docentes y complementará la formación con herramientas a distancia.

El esquema, explicó, permite que los estudiantes continúen sus estudios sin abandonar sus comunidades, lo que reduce de manera significativa los gastos relacionados con vivienda, transporte y manutención.

“Se trata de que los jóvenes no tengan que migrar para estudiar, pero sí accedan a la misma calidad educativa que ofrecemos en la capital”, puntualizó.

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El proyecto no se limita a estos municipios. Para este año, la UPSLP prevé ampliar la estrategia a otras zonas con baja cobertura educativa, particularmente en regiones donde la demanda de educación superior supera la infraestructura disponible.

En ese sentido, adelantó que se analizan nuevas alianzas institucionales, entre ellas una posible colaboración con la diputada local del distrito dos, Dulcelina Sánchez de Lira, para llevar este modelo a municipios como Ahualulco y Mexquitic.

Garza subrayó que el principal obstáculo para que los jóvenes continúen su formación no es la falta de interés, sino la carencia de espacios educativos, especialmente en niveles donde la presión por acceder a la universidad va en aumento.