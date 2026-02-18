Falta más oferta educactiva superior

A pesar de la reciente apertura de la Universidad "Rosario Castellanos" en Soledad de Graciano Sánchez, la oferta educativa de nivel superior, sigue siendo insuficiente para las y los jóvenes de este municipio que desean formarse como profesionistas.

Actualmente, contando la nueva institución, existen solamente cuatro universidades o institutos de nivel superior de carácter público en Soledad: el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP); la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma (UASLP); la Universidad Tecnológica (UTSLP) y la "Rosario Castellanos" que comparte instalaciones con la UT. En cuanto a instituciones privadas de nivel superior, destacan solamente cuatro establecimientos entre los que figura la Universidad "José Vasconcelos".

La oferta educativa de estas instituciones, tanto públicas como privadas, se queda muy por debajo de la demanda, pues de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en Soledad residen entre 30 mil y 36 mil jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria, pero muchos de ellos sin la capacidad económica para pagar por estudios privados.

Muchos de ellos, para estudiar en una institución pública, deben invertir cantidades significativas de dinero al mes (alrededor de dos mil 280 pesos de transporte y alimentos) y conseguir empleos de medio tiempo o de fines de semana para costear su educación.

Ante este panorama, el gobierno de Soledad deberá, en el corto y mediano plazo, atraer más universidades a su territorio y gestionar la ampliación de la oferta educativa en las instituciones ya existentes, a fin de evitar el "éxodo".