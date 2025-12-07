Faltan 140 empleados en los Cecurt

En la actualidad, existe insuficiencia de personal generado por la jubilación acumulada de alrededor de 140 trabajadores, reconoció Joaquín García Martínez, director general de los Centros Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga (Cecurt).

Para el 2026, se realizará un recorte de personal “que sea necesario”, de forma general en la administración estatal, anunció en semanas pasadas Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado, quien comentó que los Cecurt padecen déficit de empleados, lo cual podría subsanar con la reubicación de burócratas de otras dependencias.

García Martínez refirió que la mayoría de las bajas por el retiro del personal corresponde a las áreas operativas, por lo cual, se llevan a cabo medidas administrativas para cubrir los espacios faltantes.

“Se trata de rellenar esos espacios que hacen falta para, el mantenimiento de cada una de las instalaciones que se encuentran en los parques Tangamanga, y bueno, vamos hacer un esfuerzo muy grande para seguir brindando la mejor atención”, añadió.

El funcionario estatal indicó que derivado de los frentes fríos que comienzan a presentarse en la capital potosina, ya se inició con la aplicación de tierra vegetal y fumigación en los árboles, a fin de prevenir afectaciones.

“También tratamos, no nada más en estas épocas, sino en todo el año de brindarles, pues óptimas condiciones para que, de igual manera mantengan un estado de salud a todas las especies (animales y vegetales”, remató.