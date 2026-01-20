logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Familias de alumnos toman una primaria

Padres de familia toman la Escuela Benito Juárez en protesta por presuntas irregularidades y abusos de la directora

Por Rolando Morales

Enero 20, 2026 03:00 a.m.
A
Familias de alumnos toman una primaria

La inconformidad estalló ayer en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Himno Nacional, donde padres de familia tomaron las instalaciones en protesta contra la directora del plantel, Laura Álvarez Rodríguez, a quien señalan por una serie de irregularidades y presuntos abusos que aseguran han provocado la salida de maestros y el deterioro del ambiente escolar.

Según los inconformes, los problemas comenzaron desde la llegada de la directora, a quien acusan de bloquear la participación de padres y tutores en el plantel, condicionar servicios escolares e incluso disponer de bienes de la escuela sin explicaciones claras.

Entre los señalamientos destaca que se impide a abuelos participar en la Asociación de Padres de Familia si no presentan tutoría legal, requisito que incluso ha limitado la atención de asuntos escolares de alumnos bajo su cuidado.

Los manifestantes también denunciaron que una alumna fue privada temporalmente de sus libros de texto porque su madre no había pagado la cuota escolar; hecho que, aseguran, la directora negó ante la comunidad pese a que la Asociación de Padres intervino para frenar lo que consideraron una acción discriminatoria.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Padres y tutores también sostienen que la mayoría de los maestros han solicitado su cambio debido a presuntas amenazas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sigue investigación de policías en Zacatecas
Sigue investigación de policías en Zacatecas

Sigue investigación de policías en Zacatecas

SLP

Samuel Moreno

Destituyen a 20 empleados de Comercio
Destituyen a 20 empleados de Comercio

Destituyen a 20 empleados de Comercio

SLP

Rolando Morales

Exempleados incurrieron en corrupción y fallas

Uso de celular aumenta el riesgo de accidentes
Uso de celular aumenta el riesgo de accidentes

Uso de celular aumenta el riesgo de accidentes

SLP

Leonel Mora

En vialidades principales se aplica el operativo “Carrusel”

“Hay dinero público para pagar titulación”
“Hay dinero público para pagar titulación”

“Hay dinero público para pagar titulación”

SLP

Martín Rodríguez

Se garantizaría que estudiantes de buen promedio no tengan que asumir costos: expresidente de PRI