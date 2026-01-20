Familias de alumnos toman una primaria

La inconformidad estalló ayer en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia Himno Nacional, donde padres de familia tomaron las instalaciones en protesta contra la directora del plantel, Laura Álvarez Rodríguez, a quien señalan por una serie de irregularidades y presuntos abusos que aseguran han provocado la salida de maestros y el deterioro del ambiente escolar.

Según los inconformes, los problemas comenzaron desde la llegada de la directora, a quien acusan de bloquear la participación de padres y tutores en el plantel, condicionar servicios escolares e incluso disponer de bienes de la escuela sin explicaciones claras.

Entre los señalamientos destaca que se impide a abuelos participar en la Asociación de Padres de Familia si no presentan tutoría legal, requisito que incluso ha limitado la atención de asuntos escolares de alumnos bajo su cuidado.

Los manifestantes también denunciaron que una alumna fue privada temporalmente de sus libros de texto porque su madre no había pagado la cuota escolar; hecho que, aseguran, la directora negó ante la comunidad pese a que la Asociación de Padres intervino para frenar lo que consideraron una acción discriminatoria.

Padres y tutores también sostienen que la mayoría de los maestros han solicitado su cambio debido a presuntas amenazas.