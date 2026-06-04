Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo
La Policía Cibernética investiga las páginas apócrifas para procesar a los responsables penalmente.
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A unos días que se abrió la venta de boletos para el palenque y el reciente anuncio de la presentación de Katy Perry en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, el Gobierno del Estado reporta la detección de prácticas fraudulentas en diferentes modalidades y de reventa.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que el martes pasado se ubicó a seis personas que intentaron comprar más de dos boletos, a quienes se les negó la adquisición.
A partir de tales incidencias, anunció que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá presencia en las taquillas, localizadas al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).
Aunado a ello, reveló la identificación de siete páginas apócrifas dedicadas a la venta de boletos para dicho evento, donde al menos cuatro seguidores cayeron en la estafa y depositaron dinero vía electrónica.
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Refirió que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya indaga la ubicación IP de las mismas, a fin de dar con los responsables y procesarlos penalmente.
Advirtió que agencias de viajes de estados foráneos ofertan paquetes turísticos a San Luis Potosí para acudir al concierto de la cantante estadounidense, sin embargo, prometen espacios exclusivos o en primera fila.
"Algunas ponían viaje a San Luis Potosí a Katy Perry, mil 500 pesos con lugar preferencial. Ese lugar preferencial tienen que quitárselo, porque es un Teatro del pueblo. A la hora que llegue la gente, se va acomodar", remató.
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