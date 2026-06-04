logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CRISTO EN SUS CORAZONES

Fotogalería

CRISTO EN SUS CORAZONES

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo

La Policía Cibernética investiga las páginas apócrifas para procesar a los responsables penalmente.

Por Rubén Pacheco

Junio 04, 2026 11:33 a.m.
A
Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      A unos días que se abrió la venta de boletos para el palenque y el reciente anuncio de la presentación de Katy Perry en el Teatro del Pueblo de la Fenapo, el Gobierno del Estado reporta la detección de prácticas fraudulentas en diferentes modalidades y de reventa.

      El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, informó que el martes pasado se ubicó a seis personas que intentaron comprar más de dos boletos, a quienes se les negó la adquisición.

      A partir de tales incidencias, anunció que la Guardia Civil Estatal (GCE) mantendrá presencia en las taquillas, localizadas al interior de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

      Aunado a ello, reveló la identificación de siete páginas apócrifas dedicadas a la venta de boletos para dicho evento, donde al menos cuatro seguidores cayeron en la estafa y depositaron dinero vía electrónica.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Refirió que la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) ya indaga la ubicación IP de las mismas, a fin de dar con los responsables y procesarlos penalmente.

      Advirtió que agencias de viajes de estados foráneos ofertan paquetes turísticos a San Luis Potosí para acudir al concierto de la cantante estadounidense, sin embargo, prometen espacios exclusivos o en primera fila.

      "Algunas ponían viaje a San Luis Potosí a Katy Perry, mil 500 pesos con lugar preferencial. Ese lugar preferencial tienen que quitárselo, porque es un Teatro del pueblo. A la hora que llegue la gente, se va acomodar", remató.

      LEA TAMBIÉN

      Garantiza RGC condiciones para show de Katy Perry

      "Tenemos infraestructura necesaria", señaló el gobernador

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo
      Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo

      Gobierno detecta fraude en venta de boletos para Fenapo

      SLP

      Rubén Pacheco

      La Policía Cibernética investiga las páginas apócrifas para procesar a los responsables penalmente.

      TEESLP busca 12.5 mdp más para proceso electoral
      TEESLP busca 12.5 mdp más para proceso electoral

      TEESLP busca 12.5 mdp más para proceso electoral

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      La magistrada presidenta, Denise Porras, señaló que la estructura actual es reducida y requiere personal eventual

      Alcalde procederá legalmente por intento de agresión: JGTS
      Alcalde procederá legalmente por intento de agresión: JGTS

      Alcalde procederá legalmente por intento de agresión: JGTS

      SLP

      Rubén Pacheco

      El secretario de Gobierno descartó que en la discusión del presidente de Mexquitic y un civil hayan existido armas

      Se fuga reo durante traslado a casa de justicia en Puebla
      Se fuga reo durante traslado a casa de justicia en Puebla

      Se fuga reo durante traslado a casa de justicia en Puebla

      SLP

      El Universal

      Dos policías estatales fueron retenidos para definir su situación tras la fuga del reo.