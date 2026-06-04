TEESLP busca 12.5 mdp más para proceso electoral
La magistrada presidenta, Denise Porras, señaló que la estructura actual es reducida y requiere personal eventual
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El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) solicitará un aumento de al menos 12.5 millones de pesos para enfrentar el próximo proceso electoral local, luego de que la reforma del Ceepac aprobada por el Congreso del Estado adelantara el inicio de la contienda al 15 de noviembre.
La magistrada presidenta del organismo, Denise Adriana Porras Guerrero, informó que el tribunal ejerce actualmente un presupuesto de 32.5 millones de pesos, monto que consideró insuficiente para atender las exigencias operativas de una elección, por lo que la propuesta para el siguiente ejercicio será de al menos 45 millones de pesos.
Explicó que el principal desafío para el organismo en los meses previos al arranque del proceso será contar con recursos que permitan ampliar su capacidad de atención. Señaló que la estructura actual del tribunal es reducida y que, además de la capacitación permanente de los funcionarios, será necesario recurrir a personal eventual para responder al incremento de trabajo que generan las controversias electorales.
Porras Guerrero indicó que durante los procesos electorales todos los días y horas son considerados hábiles, lo que obliga al personal a mantener jornadas continuas sin recibir pago por horas extras. Por ello, sostuvo que el presupuesto debe orientarse a garantizar condiciones adecuadas de operación y evitar que las limitaciones financieras interfieran con la función jurisdiccional del organismo.
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La magistrada también defendió la permanencia de los tribunales electorales locales, cuya desaparición fue planteada inicialmente durante la discusión de la reforma judicial federal. Como argumento, destacó que el 97 por ciento de los asuntos que llegan al Tribunal Electoral se resuelven en la instancia local, sin necesidad de avanzar a una segunda revisión federal, lo que, afirmó, demuestra la relevancia de estos órganos para la resolución de conflictos electorales.
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