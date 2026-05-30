Garantiza RGC condiciones para show de Katy Perry

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Existe la infraestructura carretera y turística para que San Luis Potosí pueda recibir a miles de seguidores, foráneos y extranjeros, para el concierto de la cantante Katy Perry, aseguró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aunque todavía no se ha revelado cuánto gasto millonario representará para el estado, la cantante estadounidense se presentará el 25 de agosto en el Teatro del Pueblo de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026, cuyo concierto no tendrá costo alguno para los asistentes.

El mandatario estatal informó que luego de sostener una reunión con el sector hotelero, le reportaron el incremento de más de 250 camas nuevas en establecimientos de la zona metropolitana de San Luis Potosí.

Es decir, hoteles y moteles en la capital potosina, Villa de Pozos y Soledad de Graciano Sánchez, cuya cantidad da una capacidad instalada de 7 mil habitaciones, añadió.

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Anunció que, en colaboración con las agencias de viajes y la iniciativa privada hotelera, se establecerán tours a la región huasteca, a fin de generar una derrama económica no solo por el concierto, sino también por cuestiones turísticas.

"Tenemos infraestructura necesaria. Hay viajes desde Estados Unidos para ver a Katy Perry. Van a estar los parques funcionando al 1000 (por ciento). Va haber muchas actividades y la gente va a poder venir", concluyó.