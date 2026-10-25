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Pedirán más de 2 mmdp para el transporte público

La iniciativa la suscribe Margarito Terán López

Por Ana Paula Vázquez

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Pedirán más de 2 mmdp para el transporte público
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      Una bolsa de 2 mil 797 millones 883 mil 472 pesos para el transporte público de San Luis Potosí en 2027, es el monto que plantea una iniciativa ciudadana presentada ante el Congreso del Estado.

      Propuesta para financiar transporte público en San Luis Potosí

      La propuesta contempla financiar la renovación de 768 unidades, cubrir déficits de operación, incorporar un margen de utilidad del 15 por ciento para los concesionarios y amortizar pérdidas correspondientes al periodo de pandemia.

      La iniciativa suscrita por Margarito Terán López, representante del gremio transportista junto con otros nueve ciudadanos, propone crear el Programa para el Fortalecimiento y Apoyo al Usuario del Transporte Público en el Área Metropolitana, con una asignación específica en el Presupuesto de Egresos de 2027.

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      Del monto proyectado, 2 mil 304 millones de pesos se destinarían a renovar la flota, 173 millones 399 mil 224.32 pesos al margen de utilidad de los concesionarios, 45 millones 927 mil 628.80 pesos a cubrir el déficit operativo y 274 millones 556 mil 619 pesos a pérdidas pendientes de amortizar por la pandemia.

      Cálculo del déficit y renovación de unidades

      Para calcular el déficit, los promoventes estimaron un costo diario de operación de 4 mil 123.84 pesos por unidad e ingresos por pasajes de 3 mil 960.60 pesos, con un aforo de 308 pasajeros. La diferencia es de 163.24 pesos diarios por unidad.

      Para renovar la flota, el cálculo considera 768 vehículos nuevos, con un costo estimado de 3 millones de pesos por unidad.

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