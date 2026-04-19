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Funcionarios activos, deberán dejar el cargo si aspiran al 2027

Por Rubén Pacheco

Abril 19, 2026 03:00 a.m.
A

Las y los integrantes del gabinete legal y ampliado que tengan aspiraciones para contender en las próximas elecciones del 2027, deberán de dejar el encargo conforme a las normas y plazos establecidos en la ley, advirtió J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

“Que todos aquellos que tengan aspiración a hacerlo, que dejen el encargo y vayan a hacer su labor, su propósito electoral”, recomendó.

Sentenció que la administración estatal no está para “trabajos a medias”, pues a más de un año que concluye el sexenio, el Gobierno del Estado debe mantener y fortalecer el mismo ritmo de trabajo iniciado en septiembre del 2021.

Rememoró cuando la prensa le ha cuestionado sobre sus aspiraciones políticas a la gubernatura, ha respondido que su concentración al “100 por ciento”, se encuentra en resolver los asuntos públicos de su competencia.

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Matizó que todos tienen aspiraciones o muchos pueden buscar y “no está mal”, no obstante, lo cuestionable es generar una duplicidad.

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