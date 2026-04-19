Fundidora violó sellos de clausura

Una empresa fundidora de metales de Villa de Pozos, la cual ya estaba sujeta a una sanción administrativa, violó los sellos de clausura y reinició sus operaciones, por lo que personal de Gestión Ambiental y de Protección Civil procedió al desalojo del lugar y a una nueva inmovilización de las instalaciones.

Se informó que, previamente, el área ecológica del gobierno poceño detectó que la fundidora carecería de autorizaciones y medidas de seguridad, además de que realizaba actividades contaminantes. En su momento, fue clausurada, pero personal de la empresa violó los sellos de clausura para reanudar operaciones.

En una segunda intervención, las autoridades municipales confirmaron que la empresa reinició sus actividades de manera clandestina e incumplió las disposiciones legales vigentes, por lo que se procedió al desalojo de las personas que se hallaban en el lugar para evitar riesgos a la población cercana y al medio ambiente.

El caso tendrá un seguimiento puntual y se aplicarán las sanciones correspondientes conforme a la Ley, informaron funcionarios municipales, quienes reiteraron que no se permitirá la operación de negocios que pongan en riesgo la salud pública y el equilibrio ambiental en Villa de Pozos.

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