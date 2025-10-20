Gabinete estatal inicia las comparecencias

Este lunes, el Congreso del Estado dará inicio a las comparecencias de funcionarios estatales en el marco de la Glosa del IV Informe de Gobierno.

Los encuentros se realizarán en el Auditorio “Manuel Gómez Morín”, en el edificio Presidente Juárez, y estarán dirigidos por las y los presidentes de las distintas comisiones legislativas.

Durante las sesiones, los funcionarios expondrán los avances y acciones de sus dependencias en un máximo de 10 minutos para su intervención inicial. Posteriormente, se abrirá la lista de oradores para que las y los legisladores formulen sus preguntas, con un límite de cinco minutos por pregunta, tiempo que se aplicará también a la respuesta del funcionario.

Al final, se habilitará un espacio de réplicas de hasta tres minutos por legislador, diseñado para aclarar conceptos, interrogar más a fondo o solicitar información adicional sobre los temas tratados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El programa de comparecencias contempla que este lunes se presenten J. Guadalupe Torres, secretario de la Secretaría General de Gobierno; María del Rosario Martínez Galarza, de Desarrollo Social y Regional; Gloria Serrato, de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva; y Jesús Salvador González Martínez, de Desarrollo Económico y Social.

El martes será el turno de Adriana García Vidal, secretaria de Finanzas; Isabel Leticia Vargas Tinajero, de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas; y Juan Carlos Torres Cedillo, de Educación. La jornada concluirá el miércoles con las comparecencias de Leticia Gómez Ordaz, secretaria de Salud; Jesús Juárez Hernández, de Seguridad y Protección Ciudadana y Araceli Martínez Acosta, de Comunicaciones y Transportes.

Con estas sesiones, el Congreso busca conocer de primera mano los resultados y avances de cada dependencia, así como atender cuestionamientos que permitan un seguimiento más detallado de las acciones del gobierno estatal.