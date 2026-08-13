Irregular, reforma a la FGE: diputada

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La diputada local de Morena e integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gabriela Torres López, afirmó que no recibió una convocatoria para una reunión de trabajo de dicha comisión el pasado 6 de agosto, mientras que la sesión del día 10 fue notificada con menos de 24 horas de anticipación, por lo que cuestionó el proceso mediante el cual se aprobó el dictamen que posteriormente derivó en la reforma constitucional para modificar los requisitos de quien encabece la Fiscalía General del Estado (FGE).

Gabriela Torres López cuestiona convocatoria y dictamen

Torres López explicó que, aunque recibió la invitación para conectarse vía remota el 10 de agosto, no logró ingresar a la reunión debido a problemas con el enlace. Señaló que personal de su equipo dio seguimiento a la sesión y le informó sobre su desarrollo, pero advirtió que existen diferencias entre el documento que se discutió en comisión y el que posteriormente apareció publicado en la Gaceta Parlamentaria.

"Yo no tengo dato, conocimiento ni oficio de que se haya efectuado una sesión de Puntos Constitucionales el día 6 de agosto", sostuvo. La entrevistada consideró necesario aclarar de dónde surgió la versión sobre una reunión previa. Añadió que la postura de Morena en el Pleno fue votar en contra de la modificación, al considerar que los requisitos para encabezar la Fiscalía deben garantizar experiencia y preparación para el cargo.

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Respuesta de la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales

Por su parte, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Ana María de la Cruz Olvera, también aseguró desconocer una reunión celebrada el 6 de agosto y señaló que la convocatoria que realizó la comisión correspondió al lunes 10. Explicó que en esa sesión participaron la mayoría de los integrantes de manera virtual, mientras que ella y la diputada del partido tricolor, Sara Rocha estuvieron presentes físicamente.

De la Cruz Olvera agregó que las inconsistencias detectadas en torno al dictamen también influyeron en su voto en contra de la propuesta.