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Galindo mantiene recorridos por municipios de SLP

El alcalde capitalino confirmó visitas a Ciudad Valles y Tamazunchale

Por Rolando Morales

Septiembre 07, 2026 03:00 a.m.
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Galindo mantiene recorridos por municipios de SLP
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que continúa visitando otros municipios del estado durante sus tiempos libres, aunque aseguró que estos recorridos no incluyen eventos masivos ni grandes concentraciones de personas.

      Dijo que la dinámica consiste principalmente en conversar con habitantes y conocer de primera mano qué necesidades tienen y cómo imaginan un San Luis Potosí diferente. Entre los municipios que ha visitado mencionó Ciudad Valles y Tamazunchale, donde, según afirmó, ha escuchado comentarios favorables sobre las condiciones actuales de la capital.

      Galindo señaló que uno de los temas que más le han planteado es la diferencia entre la capital y otros municipios, pues habitantes de distintas regiones le han dicho que también buscan alcanzar mejores condiciones de desarrollo. A partir de estas conversaciones, dijo, está recopilando opiniones sobre las principales necesidades del interior del estado.

      Durante sus recorridos, agregó, también ha encontrado que algunos de los programas del Ayuntamiento capitalino son conocidos fuera de la ciudad.  Sin embargo, por ahora, sostuvo que sus visitas tienen como principal objetivo escuchar lo que la gente está pidiendo en otras zonas del estado.

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