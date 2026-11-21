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El alcalde Enrique Galindo Ceballos puso en marcha el Operativo Cazabaches en la primera sección de la colonia Industrial Aviación, con el compromiso de enfrentar de manera directa el deterioro de las calles y atender los baches de San Luis Capital. Esta intervención extraordinaria moviliza a 67 escuadrones en los cuatro sectores de la ciudad.

El Operativo Cazabaches es el despliegue simultáneo de los 67 escuadrones en las cuatro zonas de San Luis Capital. Enrique Galindo explicó que 35 escuadrones serán integrados por empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), cuyos trabajos se realizarán sin costo para el Ayuntamiento. A ellos se suman dependencias municipales como DIF, las Delegaciones de La Pila y Bocas, la Dirección de Deporte, la Dirección de Comercio y Unidad de Gestión del Centro Histórico.

"Vamos a tapar todos los baches de la ciudad. Tenemos la voluntad, las ganas y el respaldo técnico para hacerlo bien", expresó el presidente municipal, al reconocer que las lluvias, la falta de mantenimiento y el crecimiento de la ciudad han agravado el problema. Recordó que su administración ha pavimentado 1.8 millones de metros cuadrados, pero subrayó que las obras realizadas no eximen al Gobierno de la Capital de atender las calles que todavía presentan desperfectos.

Como parte del arranque, el alcalde anunció la pavimentación integral de la calle 11, en Industrial Aviación, donde se intervendrán 6 mil 800 metros cuadrados. También instruyó que las cuadrillas trabajen simultáneamente en colonias, delegaciones y el Centro Histórico, con coordinación de las áreas de vialidad para garantizar la seguridad durante las reparaciones.

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El Operativo Cazabaches también atenderá socavones, mediante coordinación con Interapas. Enrique Galindo instruyó que cada intervención cuente con personal especializado de Obras Públicas para garantizar reparaciones técnicamente adecuadas y duraderas, no solamente cubrir los desperfectos.

Además, anunció que diariamente se darán a conocer los avances y convocó a la ciudadanía a reportar los puntos afectados a través de los responsables de las cuadrillas, el área de Bienestar y el Chatbot Guicho, así como a verificar que los trabajos queden correctamente realizados.

El presidente de la CMIC, Leopoldo Stevens Pérez, destacó que esta colaboración es resultado de la alianza de trabajo que la Cámara ha construido con el Gobierno de la Capital, una relación que ha permitido impulsar obras que benefician a la ciudad y fortalecer a las empresas locales. Señaló que uno de los resultados de esta coordinación es que los contratos de obra pública se queden en manos de empresas potosinas, lo que genera actividad económica y fortalece a la industria de la construcción del estado. Reiteró la disposición del sector para sumarse a acciones que mejoren las condiciones de las vialidades.