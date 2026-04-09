Gallardo defiende llegada de "Caco" Leal al Verde

Luego que hace unos días el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) incorporó como delegado a Alejandro Leal Tovías, ex secretario general en la gestión carrerista, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, justificó y aprobó la llegada del expriista, pues consideró que fue uno de los los pocos servidores públicos que no cometieron irregularidades.

Reveló que, al inicio de la administración actual se investigó a todos el funcionariado del carrerato, incluido Leal Tovías, quien salió limpio de malversación o actos de corrupción.

En entrevista, dijo que el ahora correligionario nunca se inmiscuyó en escándalos, problemas o señalamientos de corrupción, pues de ser así, hubiera intercedido para que no se le aceptara en el partido del tucán.

Pese a sus críticas permanentes contra la "herencia maldita", consideró que el PVEM puede rescatar perfiles con experiencia y capacidad para aportar al movimiento gallardista, tal como sucedió con Leal Tovías.

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El mandatario estatal matizó que tal concepto no se refiere exclusivamente a los Partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), sino a las "personas que gobernaban" y los dirigentes de dichas fuerzas políticas.

"Yo soy muy respetuoso del partido. El partido trabaja muy diferente del gobierno (...) nosotros siempre hemos dicho que el partido está abierto para los que quieran hacer algo por San Luis Potosí", concluyó.