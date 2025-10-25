logo pulso
Gallardo entrega apoyos en Matlapa y Tamazunchale

El gobernador repartió $20 mil a damnificados por contingencia climatológica

Por Redacción

Octubre 25, 2025 03:00 a.m.
Gallardo entrega apoyos en Matlapa y Tamazunchale

En su regreso a la zona afectada del estado por la contingencia climatológica, el gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, les cumple a los damnificados de Tamazunchale y Matlapa entregándoles los apoyos económicos de 20 mil pesos que les anunció en el primer momento de la emergencia, esto, como parte del programa “Fuerza Huasteca”, el cual también contempla la entrega de refrigeradores, colchones, estufas y enseres menores para las familias que perdieron parte de su patrimonio.

Acompañado por los alcaldes de ambos municipios, Ricardo Gallardo reafirmó su compromiso de no dejar solos a los potosinos que resultaron afectados, destacando que su gobierno está concretando sin límites acciones inmediatas para lograr una recuperación total de la región. Señaló que el apoyo económico servirá para que las familias comiencen la reconstrucción de sus viviendas y puedan restablecer las condiciones básicas de bienestar.

El gobernador del estado recordó que desde el primer día de la emergencia se desplegaron brigadas de ayuda para atender a la población con alimentos, agua, medicamentos, kits de limpieza y refugios temporales, y ahora se avanza en esta segunda etapa para una recuperación integral.

Ricardo Gallardo Cardona enfatizó que con “Fuerza Huasteca” se garantizará que cada familia afectada reciba una ayuda directa y sin intermediarios, reafirmando así su compromiso de mantener un gobierno cercano, solidario y con resultados para todas y todos los potosinos.

