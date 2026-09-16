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Gámez anuncia que responderá grilla con trabajo -

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 16, 2026 03:00 a.m.
A
Gámez anuncia que responderá grilla con trabajo -

“A la grilla hay que responderle con trabajo”, señaló Luis Fernando Gámez Macías al asumir la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, en medio de cuestionamientos sobre el papel que tendrá al frente del Legislativo y la posibilidad de que su llegada genere confrontaciones entre las distintas fuerzas políticas.

El diputado del PVEM señaló que la ley establece que la Presidencia de la Directiva debe conducir las sesiones, coordinarse y representar, de cierta manera, a todas las fuerzas políticas. Aseguró que esa será la forma en la que trabajará durante su periodo al frente de la Mesa Directiva.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones que previamente realizó el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos, Gámez Macías descartó responder con descalificaciones y calificó los dichos del presidente municipal como una “opinión individualísima”. El legislador consideró que ese tipo de expresiones no representan una falta de respeto hacia Fernando Gámez, sino hacia el Congreso del Estado.

“Enrique Galindo no le falta el respeto a Fernando Gámez, le falta el respeto al Congreso y bueno pues ante eso la manera en la que voy a responder es con trabajo”, señaló.  La relación entre ambos llega a esta nueva etapa con un antecedente legislativo marcado por los cuestionamientos de Gámez Macías al Ayuntamiento de San Luis Potosí.

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